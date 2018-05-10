Башар Асад рассказал о возможности третьей мировой войны

Сирийский лидер надеется, что Москва не допустит такого сценария.

Президент Сирии Башар Асад в интервью местному телеканалу выразил надежду, что Россия не позволит сирийскому конфликту перерасти в третью мировую войну. «Существует мудрое руководство в РФ», которое не допустит этого, отметил глава Сирийской республики.

При этом, по мнению Асада, отношения между Вашингтоном и Москвой уже нечто большее, чем просто холодная война.

- Надеюсь, мы не увидим прямого конфликта между этими сверхдержавами, потому что это то, что будет выведено из-под контроля для остального мира, - заметил Башар Асад.

Напомним, российские войска находятся в Сирии с осени 2015 года, когда власти страны попросили помощи в борьбе с террористами. США и их союзники вторглись в САР осенью 2014 года без разрешения местного руководства и Совбеза ООН.