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Константин Большаков
10 Мая, 2018 09:18
Башар Асад рассказал о возможности третьей мировой войны
Башар Асад.
Источник: Rybinsk-once.ru
Дамаск, 10 Мая - DIXINEWS.
Сирийский лидер надеется, что Москва не допустит такого сценария.
Президент Сирии Башар Асад в интервью местному телеканалу выразил надежду, что Россия не позволит сирийскому конфликту перерасти в третью мировую войну. «Существует мудрое руководство в РФ», которое не допустит этого, отметил глава Сирийской республики.
При этом, по мнению Асада, отношения между Вашингтоном и Москвой уже нечто большее, чем просто холодная война.
- Надеюсь, мы не увидим прямого конфликта между этими сверхдержавами, потому что это то, что будет выведено из-под контроля для остального мира, - заметил Башар Асад.
Напомним, российские войска находятся в Сирии с осени 2015 года, когда власти страны попросили помощи в борьбе с террористами. США и их союзники вторглись в САР осенью 2014 года без разрешения местного руководства и Совбеза ООН.
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