В Чечне потребовали оставить Путина на третий подряд срок

Власти региона просят изменить Конституцию для этого.

Члены парламента Чеченской республики предложили внести в Конституцию России изменения, согласно которым один человек сможет занимать пост главы государства не два, а три срока подряд. В четверг, 10 мая, в парламенте региона планируют рассмотреть вопрос о внесении этого предложения в Государственную Думу РФ.

Как отметили в чеченском парламенте, этот законопроект был разработан после слов главы региона Рамзана Кадырова, который предложил отказаться от ограничений полномочий президента двумя подряд сроками. Кадыров подчеркнул, что в России «нет альтернативы Путину».

Чеченские парламентарии утверждают, что их идея «не умаляет демократические основы государства», давая народу «возможность определить своё будущее».

Напомним, Владимир Путин вступил в должность президента РФ на второй шестилетний срок в понедельник, 7 мая, после инаугурации.