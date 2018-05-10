Политика

Константин Большаков
10 Мая, 2018 09:01

В Чечне потребовали оставить Путина на третий подряд срок

Парламент Чечни.
Источник: Grozny-inform.ru
#Путин

#Кадыров

#Чечня
Грозный, 10 Мая - DIXINEWS.

Власти региона просят изменить Конституцию для этого.

Члены парламента Чеченской республики предложили внести в Конституцию России изменения, согласно которым один человек сможет занимать пост главы государства не два, а три срока подряд. В четверг, 10 мая, в парламенте региона планируют рассмотреть вопрос о внесении этого предложения в Государственную Думу РФ.

Как отметили в чеченском парламенте, этот законопроект был разработан после слов главы региона Рамзана Кадырова, который предложил отказаться от ограничений полномочий президента двумя подряд сроками. Кадыров подчеркнул, что в России «нет альтернативы Путину».

Чеченские парламентарии утверждают, что их идея «не умаляет демократические основы государства», давая народу «возможность определить своё будущее».

Напомним, Владимир Путин вступил в должность президента РФ на второй шестилетний срок в понедельник, 7 мая, после инаугурации.

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