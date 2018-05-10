Спорт

Виктория Грей
10 Мая, 2018 07:30

Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA

Мария Шарапова.
Источник: newstes.ru
#турнир

#теннис

#Шарапова
Мадрид, 10 Мая - DIXINEWS.

Шарапова выиграла Кристину Младенович из Франции в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации 6:3,6:4.

В 1/4 финала российская теннисистка встретится с Кики Бертенс из Голландии, о которой Шарапова рассказывает, что видела только несколько её матчей и ничего не знает о сопернице.

Соревнования WTA в Мадриде завершатся 13 мая 2018 года. Призовой фонд турнира составляет 7,4 миллиона долларов.

Стоит отметить, что турнир WTA в столице Испании входит в число четырёх соревнований, являющимися самыми престижными в женском теннисе.

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