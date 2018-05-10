|
Виктория Грей
10 Мая, 2018 07:30
Мария Шарапова вышла в четвертьфинал турнира WTA
Мария Шарапова.
Источник: newstes.ru
Мадрид, 10 Мая - DIXINEWS.
Шарапова выиграла Кристину Младенович из Франции в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации 6:3,6:4.
В 1/4 финала российская теннисистка встретится с Кики Бертенс из Голландии, о которой Шарапова рассказывает, что видела только несколько её матчей и ничего не знает о сопернице.
Соревнования WTA в Мадриде завершатся 13 мая 2018 года. Призовой фонд турнира составляет 7,4 миллиона долларов.
Стоит отметить, что турнир WTA в столице Испании входит в число четырёх соревнований, являющимися самыми престижными в женском теннисе.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия