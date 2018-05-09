Хоккеисты сборной России установили рекорд на ЧМ

В истории отечественного хоккея по сыгранным «в сухую»минутам со старта турнира российские хоккеисты установили новый рекорд.

Как сообщает Федерация хоккея России, подопечные Ильи Воробьёва провели три матча группового этапа Чемпионата Мира-2018 без единой пропущенной шайбы благодаря Игорю Шестёркину и Василию Кошечкину, которым удалось довести «на ноль» серию национальной команды до 180 минут.

До этого рекорд был зафиксирован 139 минут и 47 секунд на ЧМ-1983 года.