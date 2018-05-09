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Виктория Грей
9 Мая, 2018 16:54
Хоккеисты сборной России установили рекорд на ЧМ
Сборная России по хоккею.
Источник: pravdaurfo.ru
Москва, 09 Мая - DIXINEWS.
В истории отечественного хоккея по сыгранным «в сухую»минутам со старта турнира российские хоккеисты установили новый рекорд.
Как сообщает Федерация хоккея России, подопечные Ильи Воробьёва провели три матча группового этапа Чемпионата Мира-2018 без единой пропущенной шайбы благодаря Игорю Шестёркину и Василию Кошечкину, которым удалось довести «на ноль» серию национальной команды до 180 минут.
До этого рекорд был зафиксирован 139 минут и 47 секунд на ЧМ-1983 года.
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