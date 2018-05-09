Армия и оружие

Константин Большаков
9 Мая, 2018 11:30

В Москве завершился Парад Победы

Парад Победы в Москве.
Источник: kremlin.ru
#9мая

#ПарадПобеды

#ДеньПобеды
Москва, 09 Мая - DIXINEWS.

На празднике присутствовали и иностранные лидеры.

В среду, 9 мая, в Москве на Красной площади состоялся парад в честь Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Мероприятие посетили президент РФ Владимир Путин, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, а также иностранные гости – премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

- Мы всегда будем гордиться, что советский народ не дрогнул, не прогнулся перед жестоким врагом, когда некоторые государства предпочли позор капитуляции, лицемерного соглашательства или прямого сотрудничества с нацистами, - отметил в своём выступлении Владимир Путин.

Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», по площади торжественным маршем прошли более 13 тысяч человек, а также 150 единиц военной техники, среди которых был легендарный танк Т-34-85, танки «Армата», БМПТ «Терминатор» и другие.

Затем над Кремлём пролетела военная техника – 75 самолётов и вертолётов, в том числе новейшие истребители Су-57 и Миг-29СМТ.

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