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Константин Большаков
8 Мая, 2018 17:22
Госдума выбрала нового премьер-министра
Дмитрий Медведев в Госдуме.
Источник: So-l.ru
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.
Большинство голосов получил кандидат, предложенный Путиным.
Во вторник, 8 мая, депутаты Государственной думы РФ решили судьбу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.
Как передал корреспондент ИА «DixiNews», депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Медведева на должности главы кабинета министров. «За» проголосовали 374 депутата, а «против» 56 человек.
Медведева не поддержали две фракции – «Справедливая Россия» и КПРФ. «Единая Россия» и ЛДПР отдали свои голоса кандидату от Путина.
Напомним, Дмитрий Медведев возглавил российское правительство в 2012 году. 7 мая 2018 года после инаугурации президента РФ Владимира Путина кабмин ушёл в отставку, а Медведев стал и.о. премьер-министра.
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