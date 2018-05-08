Госдума выбрала нового премьер-министра

Большинство голосов получил кандидат, предложенный Путиным.

Во вторник, 8 мая, депутаты Государственной думы РФ решили судьбу Дмитрия Медведева на посту премьер-министра страны. Ранее его кандидатуру предложил президент РФ Владимир Путин.

Как передал корреспондент ИА «DixiNews», депутаты большинством голосов поддержали кандидатуру Медведева на должности главы кабинета министров. «За» проголосовали 374 депутата, а «против» 56 человек.

Медведева не поддержали две фракции – «Справедливая Россия» и КПРФ. «Единая Россия» и ЛДПР отдали свои голоса кандидату от Путина.

Напомним, Дмитрий Медведев возглавил российское правительство в 2012 году. 7 мая 2018 года после инаугурации президента РФ Владимира Путина кабмин ушёл в отставку, а Медведев стал и.о. премьер-министра.