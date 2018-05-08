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Константин Большаков
8 Мая, 2018 14:12
Сразу две фракции не поддержали Медведева на посту премьер-министра
Сергей Миронов и Геннадий Зюганов.
Источник: Gazeta.ru
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.
Лидеры партий заявили, что не отдадут ему свои голоса.
Две фракции Государственной думы РФ не будут голосовать за Дмитрия Медведева как кандидата на пост премьер-министра страны. Об этом заявили в «Справедливой России» и КПРФ.
Как отметил глава коммунистов, «голосовать за этот курс, эту команду, этого премьера» фракция не будет. Подобное мнение озвучил и глава эсеров Сергей Миронов.
- Наша фракция при голосовании в Госдуме будет голосовать против кандидатуры, внесённой президентом, - отметил Миронов.
Кроме того, «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение законопроект, согласно которому премьер-министру предлагается запретить числиться членом какой-либо фракции.
Ранее в «Единой России» заявили, что поддержат Медведева в качестве главы правительства.
Напомним, кандидатуру Дмитрия Медведева на пост руководителя кабинета министров внёс президент РФ Владимир Путин. Теперь его выбор должны поддержать в Госдуме.
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