Политика

Константин Большаков
8 Мая, 2018 12:52

Владимир Путин отказался поздравить Петра Порошенко с Днём Победы

Пётр Порошенко и Владимир Путин.
Источник: Tvc.moscow
#Путин

#Порошенко

#ДеньПобеды
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

При этом поздравления адресовал украинскому народу.

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с 73-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне лидерам зарубежных государств. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», речь идёт о властях Азербайджана, Абхазии и Армении, Белоруссии и Казахстана, Киргизии и Молдавии, Таджикистана и Туркменистана, Узбекистана и Южной Осетии.

При этом российский лидер не направил поздравления в адрес президента Украины Петра Порошенко и президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Несмотря на напряжённые отношения с этими странами, Путин поздравил украинских и грузинских граждан с приближающимся Днём Победы.

Как подчеркнул глава государства, День Победы является священной датой и символом единения и беспримерного героизма наших народов, сражавшихся плечом к плечу с фашистскими захватчиками.

- Особо важно передать молодому поколению неискажённую правду о событиях Великой Отечественной войны, а долг нынешних поколений – не допустить повторения трагических событий прошлого, - заявил Владимир Путин.

Всем ветеранам войны и труженикам тыла накануне праздника Путин пожелал крепкого здоровья, долголетия, мира и благополучия, выразив уверенность, что традиции братской выручки и дружбы во времена суровых испытаний останутся хорошей основой для развития отношений между странами.

Напомним, ранее во вторник, 8 мая, в День памяти и примирения украинский президент Пётр Порошенко заявил, что страна не желает иметь «общих дат в военном календаре со страной-агрессором».

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