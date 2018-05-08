Украина отказалась иметь общие военные праздники с Россией

Об этом заявил глава соседнего государства.

Президент Украины Пётр Порошенко отказался иметь какие-либо общие военные праздники с Российской Федерацией. Такое заявление украинский лидер сделал в ходе выступления на мероприятии, посвящённом Дню памяти и примирения.

Как отметил Порошенко, ещё в 2014 году он «положил конец давней и странной традиции праздновать главный военный праздник в унисон со страной-агрессором». Президент Украины подчеркнул, что его страна не намерена иметь общих праздничных дат в своём военном календаре.

День памяти и примирения празднуют в Украине 8 мая с 2015 когда, когда Киев отказался от традиционных праздничных мероприятий по случаю Дня Победы 9 мая. Таким образом, страна отмечает победу над фашистской Германией в тот же день, что и западноевропейские государства.