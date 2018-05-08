Третью победу одержали хоккеисты сборной России на ЧМ в Дании

Игра со сборной Белоруссии, которая состоялась 7 мая, завершилась со счётом 6:0.

В Федерации хоккея России отмечают, что сборная России одержала третью разгромную победу подряд в групповом этапе Чемпионата мира по хоккею. До этого они выиграли французов и австрийцев с одинаковым счётом 7:0.

В матче с белоруссами шайбы забили капитан команды Павел Дацюк (дубль), Максим Шалунов, Илья Каблуков, Максим Мамин и Кирилл Капризов.

После трёх матчей в активе сборной России три чистые победы над соперниками, которые считаются не самыми сильными в хоккее. Теперь у подопечных Ильи Воробьева два дня выходных. 9 мая хоккеисты возложат цветы памятнику советским воинам на кладбище «Биспебьерг» в Копенгагене. А уже в четверг, 10 мая 2018 года, сборная России встретится на льду с более серьёзным соперником- сборной Чехии.