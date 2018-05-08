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Константин Большаков
8 Мая, 2018 09:36
Путин издал очередные «майские указы»
Владимир Путин.
Источник: Cont.ws
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.
Глава государства озвучил главные направления работы на очередном шестилетнем сроке.
Президент РФ Владимир Путин подписал новые так называемые «майские указы», о национальных целях и стратегических задачах страны до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Документ регулирует направления развития государства в социально-экономической сфере и на других направлениях. В частности, Путин поставил задачу за 6 лет вывести экономику России на пятое место в списке крупнейших экономик в мире, сформировать систему защиты прав пациентов, разработать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, повысить рождаемость и ускорить развитие скоростного и высокоскоростного ж/д сообщения между мегаполисами.
Кроме того, указом главы государства власти должны добиться увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, в 2 раза снизить уровень бедности в стране, улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей каждый год.
Напомним, в понедельник, 7 мая, Владимир Путин прошёл инаугурацию в президенты РФ. После этого правительство страны ушло в отставку. На пост премьер-министра Путин вновь предложил Дмитрия Медведева, который занимал эту должность последние шесть лет, с 2012 года.
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