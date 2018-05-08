Политика

Константин Большаков
8 Мая, 2018 09:36

Путин издал очередные «майские указы»

Владимир Путин.
Источник: Cont.ws
#президент

#Путин

#майскиеуказы
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

Глава государства озвучил главные направления работы на очередном шестилетнем сроке.

Президент РФ Владимир Путин подписал новые так называемые «майские указы», о национальных целях и стратегических задачах страны до 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Документ регулирует направления развития государства в социально-экономической сфере и на других направлениях. В частности, Путин поставил задачу за 6 лет вывести экономику России на пятое место в списке крупнейших экономик в мире, сформировать систему защиты прав пациентов, разработать механизмы прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, повысить рождаемость и ускорить развитие скоростного и высокоскоростного ж/д сообщения между мегаполисами.

Кроме того, указом главы государства власти должны добиться увеличения продолжительности жизни россиян до 78 лет, а к 2030 году – до 80 лет, обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, в 2 раза снизить уровень бедности в стране, улучшать жилищные условия не менее 5 млн семей каждый год.

Напомним, в понедельник, 7 мая, Владимир Путин прошёл инаугурацию в президенты РФ. После этого правительство страны ушло в отставку. На пост премьер-министра Путин вновь предложил Дмитрия Медведева, который занимал эту должность последние шесть лет, с 2012 года.

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