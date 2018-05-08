Власть

Константин Большаков
8 Мая, 2018 09:20

Медведев назвал новых членов правительства

Дмитрий Медведев.
Источник: Politrussia.com
#Медведев

#Правительство

#вице-премьер
Москва, 08 Мая - DIXINEWS.

В кабмине могут произойти изменения, если кандидатуру Медведева одобрят в Госдуме.

Дмитрий Медведев, кандидатуру которого накануне президент РФ Владимир Путин внёс в Государственную думу в качестве нового премьер-министра страны, предложил своих кандидатов на ключевые посты в кабинете министров.

Так, господин Медведев предлагает министра финансов Антона Силуанова назначить первым вице-премьером, главу Счётной палаты РФ Татьяну Голикову – вице-премьером по здравоохранению, а Ольгу Голодец, которая сейчас курирует социальные вопросы, сделать ответственной за спорт.

Полпред президента РФ в ЦФО Алексей Гордеев, по словам Дмитрия Медведева, может занять должность зампредседателя правительства по вопросам сельского хозяйства, а вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за спорт и туризм, мог бы курировать строительство.

Дмитрия Козака Медведев предлагает сделать вице-премьером по промышленности и энергетике. Главой аппарата правительства может стать Константин Чуйченко, нынешний помощник президента – начальник Контрольного управления Кремля, оборонно-промышленным комплексом предлагается руководить замминистру обороны Юрию Борисову.

Кроме того, в состав кабинета министров может войти и Максим Акимов, который прежде работал первым замглавы аппарата правительства.

Интересно, что Дмитрий Медведев, говоря о кандидатах на посты вице-премьеров, не назвал имена Игоря Шувалова (первый зампред правительства), Сергея Приходько (и.о. руководителя аппарата кабмина), Дмитрия Рогозина (и.о. вице-премьера по вопросам оборонно-промышленного комплекса), Александра Хлопонина (и.о. зампреда правительства), Аркадия Дворковича и Юрия Трутнева (оба – вице-премьеры). Найдётся ли им место в новом правительства, пока неизвестно.

Во вторник, 8 мая, в депутаты Госдумы должны рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства. Накануне в «Единой России» уже заявили, что поддержат его на этой должности.

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