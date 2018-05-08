Минобороны подтвердило крушение вертолёта Ка-52 в Сирии

За последнюю неделю в арабской республике произошла вторая катастрофа с участием российской военной техники.

Ночью 7 мая на востоке Сирии разбился российский боевой вертолёт Ка-52. Информацию об этом подтвердили в министерстве обороны РФ. В результате катастрофы погибли два пилота.

Как сообщили в военном ведомстве, экипаж выполнял плановый полёт. По предварительной информации, причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Тела погибших лётчиков уже обнаружены и доставлены на аэродром базирования, отметили военные.

Напомним, 3 мая в Сирии разбился российский истребитель Су-30СМ. При падении боевой машины погибли два пилота.