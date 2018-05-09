Промышленность

Алексей Мирный
9 Мая, 2018 10:09

На Чайковском мясокомбинате посевная в предстартовой подготовке

Сельхозтехника Агрофирмы «Мясо».
Автор фото: Никита Белов
Источник: DixiNews
#ЧайковскийМясокомбинат

#посевная

#сельскоехозяйство
Чайковский, 09 Мая - DIXINEWS.

В Пермском Крае ведется активная подготовка к началу посевной, фактически она уже началась, но культуры в землю будут закладываться только с 10 мая, а сами работы продлятся ещё около 10 дней.

ЗАО «Агрофирма «Мясо» - передовик аграрной отрасли в данном регионе, у них в планах на этот год засеять 6000 гектаров полей. В эту посевную компанию доля зернового клина снизилась на 25%, увеличено в два раза количество посевных площадей кукурузы, до 450 гектар, также увеличилось количество кормовой травы – люцерны.

В этом году к посеву подготовлено 8 тонн кукурузы, 10 тонн суданской травы, 8 тонн люцерны (или клевера) – эти культуры были закуплены, а более 600 тонн семян зерновых культур были заготовлены со своих хозяйств. Удобрений уже завезено 180 тонн, к самому началу засевания это количество увеличится до 280 тонн.

Также в полной боевой готовности находится техника Агрофирмы «Мясо». 25 тракторов, 4 автомобиля, а также все необходимые сельхозмашины: бороны, сеялки, дискаторы, культиваторы, специальные посевные комбайны. Также завозится дизельное топливо, которой компания обеспечена в полном объёме.

«Мы полностью готовы к началу посевной. В этом году не увеличиваем посевные площади, так же остаётся 6000 гектар, однако увеличится клин кормовых культур, мы теперь приняли решение делать упор на них. Всё посевное зерно, часть из которого мы закупаем, часть – заготавливаем сами, уже ждёт своего часа. Вся техника: трактора, машины, комбайны, прочее оборудование, также отремонтированы на 100%. Завезён запас дизельного топлива. Погода, конечно, не очень благоприятная, однако нас этим не удивить, мы начнем закладывать семена в почву 10 мая в любом случае. Надеемся, что погода будет к нам благосклонна», - отмечает в интервью с журналистом ИА «DixiNews» главный агроном ЗАО «Агрофирма «Мясо» Александр Александрович Матвеев.

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