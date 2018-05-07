СПЧ выяснит роль казаков на оппозиционных митингах 5 мая

В совете по правам человека при президента России планируют создать обращение к правоохранителям относительно проверок после недавних протестов.

С соответствующим заявлением выступил руководитель ведомства Михаил Федотов. По его словам, совет заинтересован причастностью казаческих структур к обеспечению охраны и правопорядка на митингах 5 мая.

"Я уже говорил, что присутствие казаков и НОДовцев (представителей "Национально-освободительного движения" - ред.) на акции обострило ситуацию и привело к тем сценам насилия, которые там имели место. Важно понять, почему они там оказались и кто были эти люди", - подчеркнул Федотов.

Глава совета по правам человека отметил, что речь идёт не только о Москве, но и других городах, в которых произошли протестные акции. Обращения будут направлены и в необходимые ведомства регионального уровня.