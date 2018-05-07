Политика

Константин Большаков
7 Мая, 2018 15:00

Путин назвал кандидата на должность премьер-министра

Дмитрий Медведев.
Источник: Zen.yandex.ru
#Путин

#Медведев

#Правительство
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Правительство ранее ушло в отставку.

Президент РФ Владимир Путин внёс на рассмотрение в Государственную думу РФ кандидатуру Дмитрия Медведева на должность премьер-министра РФ. Об этом со ссылкой на заявление Кремля сообщил корреспондент ИА «DixiNews».

Как и ожидалось, глава государства назвал своего кандидата сразу после инаугурации на второй шестилетний президентский срок. Торжественная церемония, напомним, состоялась в понедельник, 7 мая. После этого Медведев подписал распоряжение об отставке нынешнего кабинета министров.

По словам представителя ЛДПР Ярослава Нилова, депутаты Госдумы рассмотрят кандидатуру Медведева на должность премьера во вторник, 8 мая.

Отметим, что Дмитрий Медведев был премьер-министром последние шесть лет – правительство он возглавил в 2012 году.

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