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Константин Большаков
7 Мая, 2018 14:27

В Кремле распорядились сделать выплаты ветеранам ВОВ перед 9 мая

Ветераны войны.
Источник: Fishki.net
#Путин

#ветераны

#9мая
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Также названо число участников войны, которые получат эти деньги.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате инвалидам и участникам Великой Отечественной войны. Как передаёт корреспондент ИА «DixiNews», речь идёт о 10 тысячах рублей, которые ветераны получат в мае-июне 2018 года.

Выплата, приуроченная к 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войны, распространяется на указанных граждан, проживающих в России, Латвии, Литве и Эстонии. Указ вступил в силу в воскресенье, 6 мая, когда Владимир Путин поставил свою подпись на документе.

Согласно распоряжению президента, финансирование расходов, связанных с выплатой, возьмёт на себя федеральный бюджет. Контролировать реализацию указа будут члены правительства РФ. Всего выплату получат более 100 тысяч человек.

Напомним, Владимир Путин прошёл инаугурацию на новый президентский срок в понедельник, 7 мая. Сразу после этого правительств РФ ушло в отставку. В ближайшее время глава государства объявит нового главу кабинета министров, после чего кандидатуру должны будут рассмотреть и утвердить в Государственной думе.

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