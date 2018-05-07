Власть

Константин Большаков
7 Мая, 2018 13:51

Дмитрий Медведев распустил правительство России

Правительство России.
Источник: News-24.su
#Путин

#Медведев

#Правительство
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Это произошло после инаугурации президента.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке правительства страны в полном составе. Это произошло сразу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Роспуск правительства происходит согласно Конституции РФ каждый раз, когда новоизбранный президент страны вступает в свою должность. Инаугурация Путина состоялась в понедельник, 7 мая.

Ранее глава государства встретился с членами правительства РФ и Дмитрием Медведевым. На встрече российский лидер подвёл итоги шестилетней работы кабинета министров и выразил благодарность.

В ближайшее время Владимир Путин должен объявить имя нового премьер-министра страны.

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