Дмитрий Медведев распустил правительство России

Это произошло после инаугурации президента.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке правительства страны в полном составе. Это произошло сразу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.

Роспуск правительства происходит согласно Конституции РФ каждый раз, когда новоизбранный президент страны вступает в свою должность. Инаугурация Путина состоялась в понедельник, 7 мая.

Ранее глава государства встретился с членами правительства РФ и Дмитрием Медведевым. На встрече российский лидер подвёл итоги шестилетней работы кабинета министров и выразил благодарность.

В ближайшее время Владимир Путин должен объявить имя нового премьер-министра страны.