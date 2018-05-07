|
Константин Большаков
7 Мая, 2018 13:51
Дмитрий Медведев распустил правительство России
Правительство России.
Источник: News-24.su
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.
Это произошло после инаугурации президента.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об отставке правительства страны в полном составе. Это произошло сразу после церемонии инаугурации президента РФ Владимира Путина.
Роспуск правительства происходит согласно Конституции РФ каждый раз, когда новоизбранный президент страны вступает в свою должность. Инаугурация Путина состоялась в понедельник, 7 мая.
Ранее глава государства встретился с членами правительства РФ и Дмитрием Медведевым. На встрече российский лидер подвёл итоги шестилетней работы кабинета министров и выразил благодарность.
В ближайшее время Владимир Путин должен объявить имя нового премьер-министра страны.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия