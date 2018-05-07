Политика

Константин Большаков
7 Мая, 2018 12:08

Владимир Путин вступил в должность президента РФ

Владимир Путин.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Кремль

#инаугурация
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Церемония проходит в эти минуты.

В понедельник, 7 мая, президент РФ Владимир Путин прошёл инаугурацию на новый срок на посту главы государства. Президент принял присягу, положив руку на Конституцию, после чего прозвучал гимн страны. Путин поблагодарил присутствующих на церемонии за доверие, передаёт корреспондент ИА «DixiNews».

- Вступая в должность президента РФ особенно остро осознаю свою ответственность перед каждым из вас, перед Россией, - отметил Путин.

После этого Владимир Путин отправится на смотр парада Кремлёвского полка, а затем в Благовещенский собор для краткого богослужения.

Ожидается, что сегодня глава государства также назовёт имя нового премьер-министра страны.

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