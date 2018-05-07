Армия и оружие

Константин Большаков
7 Мая, 2018 10:19

Минобороны показало возможности «Терминаторов»

"Терминатор".
Источник: Svobodaslova.info
#армия

#терминатор
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Боевые машины носятся по полигону и ведут стрельбу.

В министерстве обороны РФ представили видеозапись, на которой продемонстрированы возможности БМПТ «Терминатор». Эти модели, между прочим, будут впервые задействованы 9 мая в Параде Победы на Красной площади.

Как рассказали военные, «Терминаторы» предназначены для «ведения манёвренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения».

На своём борту машины имеют две спаренные 30-милиметровые автоматические пушки, два курсовых автоматических гранатомёта, 4 противотанковые управляемые ракеты и 7,62-милиметровый пулемёт.

На опубликованной Минобороны записи «Терминаторы» преодолевают полосу препятствий на полигоне, карабкаются на возвышенности и проходят водные преграды, после чего ведут стрельбу по мишеням, уничтожая возможного противника.

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