Криминал

Виктория Грей
7 Мая, 2018 09:13

За нападение на полицейских в Нижнем Новгороде ответственность взяло на себя ИГ

Спецоперация по ликвидации боевика в Нижнем Новгороде.
Источник: ochevidets.ru
#полицейские

#ИГИЛ

#отвественность
Нижний Новгород, 07 Мая - DIXINEWS.

«Воин исламского государства» открыл стрельбу по трём нижегородским полицейским 4 мая 2018 года.

Telegram-канал «Xalifat Xalifat» со ссылкой на связанное с террористами информационное агентство Amaq сообщает, что за вооружённое нападение на полицейских Нижнего Новгорода взяла на себя запрещённая в России террористическая организация ИГИЛ».

Пресс-служба ФСБ сообщает, что наряд патрульно-постовой службы остановили мужчину на улице Академика Павлова и попросили предъявить документы. В свою очередь злоумышленник достал пистолет и начал стрелять по стражам порядка. Далее игиловец спрятался в одной из квартир близлежащего дома, откуда отстреливался через окно.

Жителей дома эвакуировали, а прибывший спецназ ФСБ ликвидировал боевика в ходе перестрелки. В квартире откуда велась перестрелка был обнаружен автомат.

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