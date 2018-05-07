Политика

Константин Большаков
7 Мая, 2018 09:07

Путин поблагодарил Медведева за работу в правительстве

Встреча Владимира Путина с членами правительства РФ.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#Медведев

#Правительство
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

Глава государства встретился с членами кабмина перед инаугурацией.

В воскресенье, 6 мая, президент России Владимир Путин провёл встречу с членами правительства РФ и его главой Дмитрием Медведевым. Как отметил российский лидер, за прошедшие 6 лет работы нынешнего кабинета министров удалось достигнуть «значимых результатов в решении задач, стоящих перед Россией».

Путин отметил, что перед правительством часто стояли нестандартные, экстренные задачи, с решением которых кабмин справился достойно, и в этом «огромная заслуга председателя правительства РФ Дмитрия Медведева».

Президент заявил, что все годы, пока правительством управлял Медведев, страна развивалась и наращивала свои возможности. Сложности при реализации «майских указов 2012» Путин объяснил тем, что «так всегда бывает, когда берёшься за масштабный, долгосрочный проект».

Кроме того, Владимир Путин подчеркнул развитие экономической ситуации при нынешнем правительстве, эффективную работу по интеграции Крыма, открытость кабмина к диалогу, а завершая выступление выразил Дмитрию Медведеву и всем министрам благодарность.

- Хочу еще раз поблагодарить председателя правительства Дмитрия Анатольевича Медведева, его заместителей, министров, руководителей ведомств, аппарата правительства за командную работу, за самоотдачу, ответственность и добросовестный труд, - отметил Путин.

Напомним, в полдень 7 мая начнётся инаугурация президента РФ Владимира Путина. Ожидается, что сразу после церемонии глава государства объявит имя нового премьер-министра.

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