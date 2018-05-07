Власть

Константин Большаков
7 Мая, 2018 08:42

Песков рассказал, как сегодня пройдёт инаугурация президента

Инаугурация Владимира Путина.
Источник: Wallskid.com
#Путин

#Песков

#инаугурация
Москва, 07 Мая - DIXINEWS.

По словам представителя Кремля, всё будет в рамках традиций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал подробности инаугурации Владимира Путина, которая начнётся в понедельник, 7 мая, в 12 часов. Как отметил Песков, церемония пройдёт по устоявшемуся сценарию.

В полдень глава государства выйдет из рабочего кабинета в Первом корпусе Кремля и отправится в Андреевский зал Большого Кремлёвского дворца. Там он примет присягу, а затем выйдет на Соборную площадь, что провести смотр парада Кремлёвского полка. Затем Путин пойдёт в Благовещенский собор для краткого богослужения.

При этом Песков не уточнил, будет ли использован кортеж – ранее появлялась информация, что президент хотел бы провести инаугурацию более скромно, чем в прошлые годы. Среди гостей церемонии будут доверенные лица президента, представители различных движений и организаций, трудившиеся с Путиным во время предвыборной кампании.

Напомним, ранее федеральные СМИ писали, что сразу после инаугурации президент объявит о том, кто возглавит правительство России.

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