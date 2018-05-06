Религия

Станислав Сикорский
6 Мая, 2018 16:25

Патриарх Кирилл рассказал об ответственности военных в России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Источник: РИА Новости
#церковь

#православие

#патриарх
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.

На армейских структурах лежит большая ответственность перед всех обществом Российской Федерации.

Об этом стало известно из заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проведшего литургию в честь Дня Победы в стенах храма Георгия Победоносца на Поклонной горе.

По словам православного священнослужителя, военные держат на своих плечах огромную ответственность, которая заключается в борьбе против проявлений зла.

"На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В то же время он обратил внимание на главную миссию, которую несло отечественное воинство в годы Второй мировой войны - защиту людей и родины.

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