Патриарх Кирилл рассказал об ответственности военных в России

На армейских структурах лежит большая ответственность перед всех обществом Российской Федерации.

Об этом стало известно из заявления патриарха Московского и всея Руси Кирилла, проведшего литургию в честь Дня Победы в стенах храма Георгия Победоносца на Поклонной горе.

По словам православного священнослужителя, военные держат на своих плечах огромную ответственность, которая заключается в борьбе против проявлений зла.

"На воинов, которые принимают присягу, возлагается величайшая ответственность не только перед людьми, но и перед Богом: быть защитниками Отечества и бороться со злом. Вот почему всякое использование вооруженных сил в агрессивных смыслах и с агрессивными целями является грехом", - подчеркнул патриарх Кирилл.

В то же время он обратил внимание на главную миссию, которую несло отечественное воинство в годы Второй мировой войны - защиту людей и родины.