Смольников и Жирков не получили серьёзных травм в матче с «Локомотивом»

29 тур чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» прошёл 5 мая 2018 года.

В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» пояснили, что их полузащитник Юрий Жирков и защитник Смольников Игорь не получили серьёзных травм в матче с московским «Локомотивом».

Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива», в результате ФК «Локомотив» досрочно стал чемпионом России. Смольников и Жирков, которые начали матч в стартовом составе были заменены в течении игры.

«У Жиркова и Смольникова незначительные игровые повреждения. Речи о чём-то серьёзном не идёт. После двух дней выхода оба игрока будут работать в общей группе», - сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.