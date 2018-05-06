Спорт

Виктория Грей
6 Мая, 2018 14:40

Смольников и Жирков не получили серьёзных травм в матче с «Локомотивом»

Юрий Жирков.
Источник: scoopnest.com
#травма

#Смольников

#Жирков
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.

29 тур чемпионата России между «Локомотивом» и «Зенитом» прошёл 5 мая 2018 года.

В пресс-службе футбольного клуба «Зенит» пояснили, что их полузащитник Юрий Жирков и защитник Смольников Игорь не получили серьёзных травм в матче с московским «Локомотивом».

Игра проходила в Москве и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Локомотива», в результате ФК «Локомотив» досрочно стал чемпионом России. Смольников и Жирков, которые начали матч в стартовом составе были заменены в течении игры.

«У Жиркова и Смольникова незначительные игровые повреждения. Речи о чём-то серьёзном не идёт. После двух дней выхода оба игрока будут работать в общей группе», - сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

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