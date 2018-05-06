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Константин Большаков
6 Мая, 2018 09:39
Стало известно, когда ВМФ получит новый ракетный корабль
МРК "Вышний Волочек".
Источник: Watafak.ru
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.
Сроки озвучили в министерстве обороны.
Минобороны России сообщило, что Военно-морской флот РФ получит на вооружение новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек» в самое ближайшее время. Как заверили в оборонном ведомстве, это планируется сделать до конца мая 2018 года.
Как заявили в пресс-службе министерства, сейчас МРК «Вышний Волочек» проходит завершающие испытания в Новороссийске. После этого корабль будет передан в ВМФ, добавили военные.
Водоизмещение МРК «Вышний Волочек» составляет 1000 тонн, максимальная скорость – 23 узла (42,5 км/ч), а работать без дозаправки корабль может до 10 суток. Строилось судно на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане.
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