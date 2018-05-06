Армия и оружие

Константин Большаков
6 Мая, 2018 09:39

Стало известно, когда ВМФ получит новый ракетный корабль

МРК "Вышний Волочек".
Источник: Watafak.ru
#ВМФ

#ВышнийВолочек
Москва, 06 Мая - DIXINEWS.

Сроки озвучили в министерстве обороны.

Минобороны России сообщило, что Военно-морской флот РФ получит на вооружение новый малый ракетный корабль «Вышний Волочек» в самое ближайшее время. Как заверили в оборонном ведомстве, это планируется сделать до конца мая 2018 года.

Как заявили в пресс-службе министерства, сейчас МРК «Вышний Волочек» проходит завершающие испытания в Новороссийске. После этого корабль будет передан в ВМФ, добавили военные.

Водоизмещение МРК «Вышний Волочек» составляет 1000 тонн, максимальная скорость – 23 узла (42,5 км/ч), а работать без дозаправки корабль может до 10 суток. Строилось судно на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Корабль «Набережные Челны» войдёт в состав Черноморского флота
Читайте в рубрике:
В Минобороны «проболтались» о деталях Парада Победы
Америка обустраивает военную базу в Сирии
В Минобороны назвали причину крушения Су-30СМ в Сирии

В центре Сан-Паулу обрушилось горящее 26-этажное здание
Караван мигрантов ждёт на границе с США: пропустили 25 человек
Никол Пашинян призвал армян к гражданскому неповиновению
Водитель передал управление автопилоту и лишился прав
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Студенты-хоккеисты из Екатеринбурга стали двукратными Чемпионами России
Воронеж, 06 Мая, 09:54.
Под Воронежем начали уничтожать боеприпасы
Москва, 06 Мая, 09:39.
Стало известно, когда ВМФ получит новый ракетный корабль
Москва, 05 Мая, 19:13.
Акции в поддержку Telegram стали более массовыми чем протесты Навального
Нижний Новгород, 05 Мая, 16:27.
Петербургский театр кукол выступит в Нижнем Новгороде
Омск, 05 Мая, 13:55.
В Сирии боевики уничтожили омский «мостовой танк»
Красноярск, 05 Мая, 12:56.
Томенко призвал не расслабляться в период майских праздников
Красноярск, 05 Мая, 10:21.
Запрет на движение большегрузов продлили в Красноярске
Новосибирск, 05 Мая, 09:33.
В центре Новосибирска заметили военную технику
Москва, 05 Мая, 09:10.
В Минобороны «проболтались» о деталях Парада Победы
Москва, 04 Мая, 17:20.
Эксперт раскрыл причины распространения ожирения среди россиян
Казань, 04 Мая, 16:41.
Казанцам рекомендуют не ездить в марийские леса
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия