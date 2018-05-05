Власть

Алексей Мирный
5 Мая, 2018 19:13

Акции в поддержку Telegram стали более массовыми чем протесты Навального

На акции Навального.
Источник: DixiNews
#Навальный

#протесты

#соцсети
Москва, 05 Мая - DIXINEWS.

Интерес к частым протестам блогера и теоретического кандидата в президенты Алексея Навального стал резко сокращаться. Об ярко этом свидетельствует падение числа участников его акций.

Особо заметно это на фоне роста активности наших соотечественников к недавним акциям в защиту Telegram. По приблизительной оценке московской полиции, она собрала около 7,5 тысяч. Также много людей выходят на акции против реновации, так в мае прошлого года на митинг пришли более 20 000 человек).

Перед 7 мая, на этот день назначена инаугурация президента Владимира Путина, Алексей Навальный дал анонс проведение в городе Москве 5 мая несанкционированной акции протеста. Кроме столицы он призывал сторонников выходить в эту субботу на улицы и в других городах.

По данным местных властей, во Владивостоке на акцию 5 мая вышли примерно 150 человек, Магадане – 50, в Хабаровске – 250, Южно-Сахалинске – 30, Новосибирске – 400, Благовещенске – 10, Майкопе – 7, Иркутске – 250, Улан-Уде – 100, Барнауле – 76, Абакане – 85, Красноярске – 300, Томске – 100, Чите – несколько человек.

К сравнению, на встречах с Навальноым во время его путешествия по регионам активность была значительно выше. В том же Новосибирске на встречу с блогером пришли 3500 человек, Иркутске – 700, Хабаровске – 650 человек.

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