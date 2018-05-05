В Минобороны «проболтались» о деталях Парада Победы

Стало известно число военнослужащих и техники, которые появятся на Красной площади.

Министерство обороны РФ на своём официальном портале опубликовало данные о Параде Победы, который пройдёт 9 мая в Москве. Согласно этой информации, в мероприятии примут участие 13046 военнослужащих, 159 единиц техники и 77 самолётов и вертолётов.

Также опубликована схема построения парадных расчётов, указан порядок прохождения механизированной колонны и пролёта авиации.

Кроме того, военные опубликовали и численность каждого вида техники, которую увидят жители и гости столицы в праздничный день, и представили характеристики боевых машин.