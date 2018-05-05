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Константин Большаков
5 Мая, 2018 09:10
В Минобороны «проболтались» о деталях Парада Победы
Порядок прохождения механизированной колонны.
Источник: parad2018.mil.ru
Москва, 05 Мая - DIXINEWS.
Стало известно число военнослужащих и техники, которые появятся на Красной площади.
Министерство обороны РФ на своём официальном портале опубликовало данные о Параде Победы, который пройдёт 9 мая в Москве. Согласно этой информации, в мероприятии примут участие 13046 военнослужащих, 159 единиц техники и 77 самолётов и вертолётов.
Также опубликована схема построения парадных расчётов, указан порядок прохождения механизированной колонны и пролёта авиации.
Кроме того, военные опубликовали и численность каждого вида техники, которую увидят жители и гости столицы в праздничный день, и представили характеристики боевых машин.
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