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Станислав Сикорский
4 Мая, 2018 17:20
Эксперт раскрыл причины распространения ожирения среди россиян
Проблемы с ожирением.
Источник: DixiNews
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.
В первую очередь рост числа людей, страдающих от избыточного веса, спровоцировало сокращение активных физически профессий в России.
С таким мнением выступил эксперт Александр Батурин, возглавляющий научное направление "Оптимальное питание" в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.
По его словам, человеческому телу требуется ежедневная физическая нагрузка. Разовые еженедельные посещения спортзала в этом не помогут.
"У нас резко уменьшилось число профессий, которые требуют высокой физической активности. Раньше помимо рабочих на стройках существовала армия людей, которые работали на заводах, где присутствовал ручной труд. А сейчас стоят автоматы, конвейеры, задача человека только контролировать процесс", - считает Батурин.
Эксперт также полагает, что в привычку у россиян вошло употребление больших объёмов жирной пищи, соли и сахара. Он обратил внимание на невозможность многих людей обойтись при приёме пищи, к примеру, без колбас, сосисок или конфет.
Стоит отметить, что СМИ не так давно, ссылаясь на данные Минздрава РФ, объявили о росте на 45,5 процента числа россиян, страдающих ожирением.
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