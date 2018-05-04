Здоровье

Станислав Сикорский
4 Мая, 2018 17:20

Эксперт раскрыл причины распространения ожирения среди россиян

Проблемы с ожирением.
Источник: DixiNews
#заболеваемость

#медицина

#работа
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

В первую очередь рост числа людей, страдающих от избыточного веса, спровоцировало сокращение активных физически профессий в России.

С таким мнением выступил эксперт Александр Батурин, возглавляющий научное направление "Оптимальное питание" в Федеральном исследовательском центре питания и биотехнологии.

По его словам, человеческому телу требуется ежедневная физическая нагрузка. Разовые еженедельные посещения спортзала в этом не помогут.

"У нас резко уменьшилось число профессий, которые требуют высокой физической активности. Раньше помимо рабочих на стройках существовала армия людей, которые работали на заводах, где присутствовал ручной труд. А сейчас стоят автоматы, конвейеры, задача человека только контролировать процесс", - считает Батурин.

Эксперт также полагает, что в привычку у россиян вошло употребление больших объёмов жирной пищи, соли и сахара. Он обратил внимание на невозможность многих людей обойтись при приёме пищи, к примеру, без колбас, сосисок или конфет.

Стоит отметить, что СМИ не так давно, ссылаясь на данные Минздрава РФ, объявили о росте на 45,5 процента числа россиян, страдающих ожирением.

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