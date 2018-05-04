Политика

Константин Большаков
4 Мая, 2018 15:42

Россия узнает нового премьер-министра 8 мая

Владимир Путин и Дмитрий Медведев.
Источник: Blogs.reuters.com
#Путин

#Правительство

#премьер-министр
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

По крайней мере, такова информация ряда СМИ.

Президент РФ Владимир Путин может назвать имя нового премьер-министра России уже 7 мая, сразу же после собственной инаугурации на новый срок на посту главы государства. Как пишут федеральные СМИ со ссылкой на собственные источники, рассмотреть кандидатуру нового главы правительства в Государственной думе РФ готовы уже на следующий день, 8 мая.

Кроме того, 7 мая Путин может объявить указ о развитии страны до 2024 года, в котором будут представлены основные тезисы и направления, которыми будет руководствоваться власть. Источники в администрации президента утверждают, что даже текст данного документа уже готов.

Осенью 2017 года агентство Bloomberg писало, что во властных кругах рассматривается замена Дмитрию Медведеву на посту премьер-министра. В частности, на это место, как утверждало агентство, могут претендовать мэр Москвы Сергей Собянин, глава Банка России Эльвира Набиуллина и министр промышленности Денис Мантуров.

На днях Financial Times также писала, что Алексей Кудрин рассматривается как «кандидат на важный пост».

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