Армия и оружие

Константин Большаков
4 Мая, 2018 13:52

Америка обустраивает военную базу в Сирии

Военные США.
Источник: Vistanews.ru
#США

#Сирия

#война
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

Похоже, США не хотят покидать страну, как заявляли ранее.

Соединённые Штаты Америки в ближайшее время не будут выводить войска из Сирии. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.

По словам дипломата, в качестве примера можно поставить Афганистан. Там, где появились американские войска, означает лишь одно – это надолго, уверен Сыромолотов. Отметим, что солдаты США находятся в Афганистане с 2001 года, сразу после того, как в Нью-Йорке произошла серия терактов на 9 сентября.

В каком виде американцы будут присутствовать в Сирийской Арабской Республике, покажет история, заключил замглавы российского МИД.

Кроме того, Сыромолотов рассказал, что военные США обустраивают базу в районе Эт-Танфа. Это ещё раз подтверждает догадки, что американцы и не собираются покидать Сирию в ближайшее время.

- Зачем вкладывать деньги туда, откуда собираетесь уходить? – задал риторический вопрос дипломат.

Отметим, что Эт-Танф является военной базой международной коалиции, и находится в 23-х километрах от одноимённого населённого пункта в провинции Хомс.

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