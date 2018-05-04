Захарова обнаружила враньё Лондона в деле Скрипаля

По её словам, власти Британии солгали сразу в трёх ситуациях.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти Великобритании солгали, как минимум, три раза в ходе расследования дела об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей.

По словам Захаровой, первый момент связан с якобы обнаруженной страной-изготовителем вещества, которым отравили россиянку и её отца. В Лондоне намекали, что это яд произвели в РФ, тогда как позднее руководитель лаборатории Порт-Дауна опроверг данную информацию.

«Второе враньё», как заметила Мария Захарова, касается наличия мотива у Москвы отравить Скрипалей. Тогда в Великобритании связали желание убить бывшего полковника ГРУ с «исторически плохим поведением» России. Однако российские власти опровергли и это, представив сразу несколько очевидных мотивов данной провокации, выгодных Лондону.

Наконец, третий момент, признание президентом Чехии Милошем Земаном производства и хранения в стране нервно-паралитического вещества «Новичок». В его производстве Лондон обвинял исключительно Москву, тогда как Кремль заявлял, что не обладает подобным оружием.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Лондон сразу обвинил в инциденте Москву, российские власти опровергают причастность к преступлению, ссылаясь на отсутствие доказательств.