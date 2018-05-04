Власть

Константин Большаков
4 Мая, 2018 12:34

Стало известно имя возможного нового вице-премьера

Татьяна Голикова.
Источник: Ach.gov.ru
#Голодец

#Голикова

#вице-премьер
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

Интересно, что речь идёт сразу о двух женщинах.

Источники федеральных СМИ сообщили о том, что глава Счётной палаты Татьяна Голикова может занять пост вице-премьера по социальной политике. В настоящий момент эту должность занимает Ольга Голодец.

Как рассказал источник, окончательного решения по данному вопросу пока нет. При этом отмечается, что Голикова «стопроцентный финансист», и скорее бы желала заниматься экономическими вопросами в правительстве.

Кроме того, известно, что на пост вице-премьера рассматриваются и другие кандидатуры. Кто они, пока не раскрывается.

Ольга Голодец, ответственная в правительстве за социальную политику, заняла свой пост в 2012 году. Татьяна Голикова, возглавляющая Счётную палату, была назначена на эту должность в 2013 году.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Путин рассказал об ожиданиях от сборной России на ЧМ по футболу
В Минкомсвязи пригрозили блокировкой Viber
Мэр Ижевска уволен

Вернуть Госдепу былое величие: жёсткий политик Майк Помпео стал новым госсекретарём США
50-летие скутера Vespa Primavera отметили грандиозным парадом
В центре Сан-Паулу обрушилось горящее 26-этажное здание
Караван мигрантов ждёт на границе с США: пропустили 25 человек
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фан-зоной для омских болельщиков на ЧМ-2018 станет стадион «Красная звезда»
Москва, 04 Мая, 13:26.
Захарова обнаружила враньё Лондона в деле Скрипаля
Нижний Новгород, 04 Мая, 13:09.
Мэр Нижнего Новгорода заявил, что ждёт людей с горящими глазами
Москва, 04 Мая, 12:45.
В небе над Москвой появились военные самолёты
Москва, 04 Мая, 12:34.
Стало известно имя возможного нового вице-премьера
Уфа, 04 Мая, 12:15.
В Башкирии будут судить браконьеров, застреливших медведицу и медвежонка
Киев, 04 Мая, 12:01.
Россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек
Казань, 04 Мая, 11:20.
Футболист казанского «Рубина» Карадениз завершает карьеру
Санкт-Петербург, 04 Мая, 10:48.
Росгвардия заявила о подготовке теракта в Ленинградской области
Ростов-на-Дону , 04 Мая, 10:10.
Ростовские спортсмены привезли медали с Первенства России по дартсу
Волгоград, 04 Мая, 10:03.
Бочаров рассказал Путину о подготовке к ЧМ-2018
Лондон, 04 Мая, 09:32.
В ОЗХО рассказали, чем отравили Скрипалей
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия