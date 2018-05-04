Стало известно имя возможного нового вице-премьера

Интересно, что речь идёт сразу о двух женщинах.

Источники федеральных СМИ сообщили о том, что глава Счётной палаты Татьяна Голикова может занять пост вице-премьера по социальной политике. В настоящий момент эту должность занимает Ольга Голодец.

Как рассказал источник, окончательного решения по данному вопросу пока нет. При этом отмечается, что Голикова «стопроцентный финансист», и скорее бы желала заниматься экономическими вопросами в правительстве.

Кроме того, известно, что на пост вице-премьера рассматриваются и другие кандидатуры. Кто они, пока не раскрывается.

Ольга Голодец, ответственная в правительстве за социальную политику, заняла свой пост в 2012 году. Татьяна Голикова, возглавляющая Счётную палату, была назначена на эту должность в 2013 году.