Политика

Константин Большаков
4 Мая, 2018 12:01

Россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек

Георгиевская ленточка.
Источник: Avtoinsider.com
#Украина

#георгиевскиеленты

#пограничники
Киев, 04 Мая - DIXINEWS.

Пограничники пытались заставить наших сограждан снять запрещённые Киевом ленточки.

Двух россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек, прикреплённых к багажу. Как сообщил пресс-секретарь погранслужбы страны Олег Слободян, инцидент произошёл в киевском аэропорту Борисполь.

Россияне, мужчина и женщина, прилетели туда из Минска, соблюдая все необходимые требования пребывания в Украине. Однако не подчинились требованиям украинских пограничников снять георгиевские ленточки, и были выдворены обратно в Минск.

- Георгиевске ленты запрещены на Украине, - пояснил Слободян. – На просьбу пограничников снять эту символику, граждане России отреагировали негативно.

Запрет георгиевских ленточек был введён в Украине в 2017 году. В России это главный символ Дня Победы, который празднуется 9 мая.

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