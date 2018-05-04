Россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек

Пограничники пытались заставить наших сограждан снять запрещённые Киевом ленточки.

Двух россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек, прикреплённых к багажу. Как сообщил пресс-секретарь погранслужбы страны Олег Слободян, инцидент произошёл в киевском аэропорту Борисполь.

Россияне, мужчина и женщина, прилетели туда из Минска, соблюдая все необходимые требования пребывания в Украине. Однако не подчинились требованиям украинских пограничников снять георгиевские ленточки, и были выдворены обратно в Минск.

- Георгиевске ленты запрещены на Украине, - пояснил Слободян. – На просьбу пограничников снять эту символику, граждане России отреагировали негативно.

Запрет георгиевских ленточек был введён в Украине в 2017 году. В России это главный символ Дня Победы, который празднуется 9 мая.