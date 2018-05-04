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Константин Большаков
4 Мая, 2018 12:01
Россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек
Георгиевская ленточка.
Источник: Avtoinsider.com
Киев, 04 Мая - DIXINEWS.
Пограничники пытались заставить наших сограждан снять запрещённые Киевом ленточки.
Двух россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек, прикреплённых к багажу. Как сообщил пресс-секретарь погранслужбы страны Олег Слободян, инцидент произошёл в киевском аэропорту Борисполь.
Россияне, мужчина и женщина, прилетели туда из Минска, соблюдая все необходимые требования пребывания в Украине. Однако не подчинились требованиям украинских пограничников снять георгиевские ленточки, и были выдворены обратно в Минск.
- Георгиевске ленты запрещены на Украине, - пояснил Слободян. – На просьбу пограничников снять эту символику, граждане России отреагировали негативно.
Запрет георгиевских ленточек был введён в Украине в 2017 году. В России это главный символ Дня Победы, который празднуется 9 мая.
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