В ОЗХО рассказали, чем отравили Скрипалей

Названо количество вещества и его форма.

Гендиректор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю рассказал, что для отравления Сергея и Юлии Скрипалей могло использоваться вещество нервно-паралитического действия в жидком виде. Количество вещества, по словам специалиста, составляло от 50 до 100 грамм.

Узюмджю полагает, что это значительно больше, чем могло быть произведено в исследовательских целях, следовательно, вещество являлось химическим оружием, и было произведено для использования в этом качестве. Специалист утверждает, что для изучения вещества достаточно 5-10 граммов.

- Вещество нервно-паралитического действия очень устойчиво, на него не повлияли погодные условия. То, что нам удалось идентифицировать его после значительного времени, говорит о высокой степени чистоты вещества, - сказал гендиректор ОЗХО.

Говоря о том, как можно использовать отравляющее вещество, Узюмджю отметил, что его можно распылять из баллончика. А сам яд был найден на дверной ручке двери дома Сергея Скрипаля, в парке и других местах, где был мужчина со своей дочерью.

В ближайшие полгода в ОЗХО хотят внести найденное вещество в список, за которыми организация следит наиболее пристально.

Напомним, Скрипалей отравили 4 марта в Солсбери. В случившемся Лондон обвинил Москву, после чего отношения РФ с западными странами резко ухудшились.