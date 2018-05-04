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Виктория Грей
4 Мая, 2018 09:08
В Новой Москве сгорели 15 автобусов
Возгорание автобуса.
Источник: 7info.ru
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.
ЧП произошло в ночь на 4 апреля 2018 года по улице Типографской.
В ГУ МЧС России по городу Москва сообщили, что в 01.58 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Типографская дом 8. Жители близлежащих домой почувствовали едкий запах пластмассы и вызвали пожарных.
Оперативно на место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горят автобусы в количестве 15 штук на площади 300 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован к 3 часам ночи.
В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Не исключено, что это был поджог.
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