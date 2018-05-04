Пожары

Виктория Грей
4 Мая, 2018 09:08

В Новой Москве сгорели 15 автобусов

Возгорание автобуса.
Источник: 7info.ru
#пожар

#автобусы

#Москва
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.

ЧП произошло в ночь на 4 апреля 2018 года по улице Типографской.

В ГУ МЧС России по городу Москва сообщили, что в 01.58 поступило сообщение о возгорании по адресу улица Типографская дом 8. Жители близлежащих домой почувствовали едкий запах пластмассы и вызвали пожарных.

Оперативно на место возгорания прибыли пожарно-спасательные подразделения. Выяснилось, что горят автобусы в количестве 15 штук на площади 300 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован к 3 часам ночи.

В результате пожара пострадавших нет. Причины возгорания выясняются. Не исключено, что это был поджог.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Собственник «Зимней вишни» не выделил семь миллионов рублей на безопасность
В МЧС подтвердили гибель человека при пожаре в «Персее»
МЧС не подтверждает сведения о пострадавших при пожаре в «Персее»
Читайте в рубрике:
В МЧС опровергли информацию о пропавших без вести при пожаре в Кемерово
Пучков озвучил новое число погибших в «Зимней вишне»
Пожар в «Зимней вишне» ликвидирован, погибли 53 человека

В центре Сан-Паулу обрушилось горящее 26-этажное здание
Караван мигрантов ждёт на границе с США: пропустили 25 человек
Никол Пашинян призвал армян к гражданскому неповиновению
Водитель передал управление автопилоту и лишился прав
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Захарова обнаружила враньё Лондона в деле Скрипаля
Нижний Новгород, 04 Мая, 13:09.
Мэр Нижнего Новгорода заявил, что ждёт людей с горящими глазами
Москва, 04 Мая, 12:45.
В небе над Москвой появились военные самолёты
Москва, 04 Мая, 12:34.
Стало известно имя возможного нового вице-премьера
Уфа, 04 Мая, 12:15.
В Башкирии будут судить браконьеров, застреливших медведицу и медвежонка
Киев, 04 Мая, 12:01.
Россиян не пустили в Украину из-за георгиевских ленточек
Казань, 04 Мая, 11:20.
Футболист казанского «Рубина» Карадениз завершает карьеру
Санкт-Петербург, 04 Мая, 10:48.
Росгвардия заявила о подготовке теракта в Ленинградской области
Ростов-на-Дону , 04 Мая, 10:10.
Ростовские спортсмены привезли медали с Первенства России по дартсу
Волгоград, 04 Мая, 10:03.
Бочаров рассказал Путину о подготовке к ЧМ-2018
Лондон, 04 Мая, 09:32.
В ОЗХО рассказали, чем отравили Скрипалей
Москва, 04 Мая, 09:08.
В Новой Москве сгорели 15 автобусов
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия