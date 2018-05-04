В НАТО пожаловались на попытки Москвы изменить мировой порядок

Для этого, считают в Альянсе, власти страны используют гибридные методы.

Руководитель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил о том, что для Альянса одним из главных вызовов является информационная политика России. По словам Павла, Москва стремится изменить мировой порядок в соответствии с собственной национальной моделью общества.

Генерал указывает, что против НАТО Кремль не ведёт агрессивной политики, пользуясь гибридными инструментами, такими, как пропаганда в СМИ и социальных сетях. Это позволяет РФ поколебать представления об Альянсе в западном обществе.

- Она делает это очень эффективно, так как публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может казаться верной, - заметил представитель НАТО.

Также Петр Павел пожаловался на открытость западных стран, из-за чего туда и попадают неконтролируемые новости. В связи с этим генерал призвал страны-члены НАТО объединиться и не допустить раскола в организации.