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Константин Большаков
4 Мая, 2018 09:05
В НАТО пожаловались на попытки Москвы изменить мировой порядок
Штаб-квартира НАТО.
Источник: Europeanwesternbalkans.com
Москва, 04 Мая - DIXINEWS.
Для этого, считают в Альянсе, власти страны используют гибридные методы.
Руководитель военного комитета НАТО генерал Петр Павел заявил о том, что для Альянса одним из главных вызовов является информационная политика России. По словам Павла, Москва стремится изменить мировой порядок в соответствии с собственной национальной моделью общества.
Генерал указывает, что против НАТО Кремль не ведёт агрессивной политики, пользуясь гибридными инструментами, такими, как пропаганда в СМИ и социальных сетях. Это позволяет РФ поколебать представления об Альянсе в западном обществе.
- Она делает это очень эффективно, так как публика обычно воспринимает информацию посредством субтитров и сокращений, искусственно созданная информация может казаться верной, - заметил представитель НАТО.
Также Петр Павел пожаловался на открытость западных стран, из-за чего туда и попадают неконтролируемые новости. В связи с этим генерал призвал страны-члены НАТО объединиться и не допустить раскола в организации.
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