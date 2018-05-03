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Константин Большаков
3 Мая, 2018 16:02
Путин рассказал об ожиданиях от сборной России на ЧМ по футболу
Владимир Путин с паспортом болельщика.
Источник: kremlin.ru
Сочи, 03 Мая - DIXINEWS.
Президент выразил надежду на хорошую игру от наших спортсменов.
В четверг, 3 мая, президент РФ Владимир Путин находится с рабочей поездкой в Сочи. Здесь он посетил центр выдачи паспорта болельщика, недалеко от стадиона «Фишт», где получил своё удостоверение, а также провёл заседание наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018».
В ходе выступления, Путин напомнил, что этим летом в нашу страну приедут сильнейшие футболисты мира. В связи с этим он считает правильным пожелать удачи нашей команде.
- Мы все очень надеемся, что наши футболисты отдадут себя игре, отдадут без остатка, выступят в полную силу и, главное, покажут волевой, бескомпромиссный футбол, - заявил Владимир Путин.
Помимо игроков, Путин пожелал успеха и тренерскому штабу сборной РФ по футболу.
Напомним, чемпионат мира по футболу стартует в одиннадцати городах России уже 14 июня 2018 года.
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