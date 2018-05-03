Криминал

Виктория Грей
3 Мая, 2018 13:35

Следственный комитет назначил ряд новых экспертиз в деле по «Зимней вишне»

Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня».
Источник: dixinews.ru
#Зимняявишня

#Кемерово

#экспертизы
Кемерово, 03 Мая - DIXINEWS.

К их проведению привлечены лучшие экспертные учреждения страны.

Официальный представитель СУ СКР Светлана Петренко сообщила: «По результатам недавней встречи председателя СКР Александра Бастрыкина с потерпевшими, следствием назначен ещё ряд сложных экспертиз для проверки озвученных доводов. В их числе специальная пожарно-техническая, фоноскопическая экспертизы и экспертиза по изъятым видеозаписям. К их проведению привлечены ведущие экспертные учреждения в Москве, Санкт-Петербурге и Омске».

Напомним, трагедия в ТРЦ «Зимняя вишня» произошла 25 марта 2018 года. На пожаре погибли 60 человек, больше половины из которых дети. На скамье подсудимых находятся 8 человек. Расследование уголовных дел продолжается.

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