В Минобороны назвали причину крушения Су-30СМ в Сирии

К сожалению, оба пилота погибли при катастрофе.

В министерстве обороны России подтвердили факт крушения российского истребителя Су-30СМ в Сирии. Машина разбилась в Южной Латакии над акваторией Средиземного моря. Оба пилота не смогли катапультироваться и погибли.

По данным военного ведомства, трагедия произошла в четверг, 3 мая, около 10 часов по московскому времени. Военные уточняют, что Су-30СМ не был сбит.

По предварительной информации, причиной падения самолёта могла стать птица, попавшая в двигатель. Более точные данные ещё предстоит выяснить специалистам.

- Никакого огневого воздействия по самолёту не было, - отметили в Минобороны РФ.

Напомним, последняя крупная авиакатастрофа в Сирии произошла с российским военным транспортным самолётом Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек. Причиной случившегося назвали техническую неисправность.