|
Константин Большаков
3 Мая, 2018 13:04
В Минобороны назвали причину крушения Су-30СМ в Сирии
Су-30СМ.
Источник: Super-arsenal.ru
Дамаск, 03 Мая - DIXINEWS.
К сожалению, оба пилота погибли при катастрофе.
В министерстве обороны России подтвердили факт крушения российского истребителя Су-30СМ в Сирии. Машина разбилась в Южной Латакии над акваторией Средиземного моря. Оба пилота не смогли катапультироваться и погибли.
По данным военного ведомства, трагедия произошла в четверг, 3 мая, около 10 часов по московскому времени. Военные уточняют, что Су-30СМ не был сбит.
По предварительной информации, причиной падения самолёта могла стать птица, попавшая в двигатель. Более точные данные ещё предстоит выяснить специалистам.
- Никакого огневого воздействия по самолёту не было, - отметили в Минобороны РФ.
Напомним, последняя крупная авиакатастрофа в Сирии произошла с российским военным транспортным самолётом Ан-26 6 марта. Тогда погибли 39 человек. Причиной случившегося назвали техническую неисправность.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия