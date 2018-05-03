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Константин Большаков
3 Мая, 2018 10:46
Российский МИД заявил о похищении Скрипалей
Полиция в Великобритании.
Источник: Standard.co.uk
Москва, 03 Мая - DIXINEWS.
В дипведомстве предложили рассматривать ситуацию именно так.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ нашим дипломатам в доступе к Сергею и Юлии Скрипалям можно расценивать как похищение. По словам Лаврова, это абсолютно неприемлемая ситуация.
- Отказ властей Великобритании в консульском доступе даёт основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию, - отметил министр иностранных дел России.
При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к «предметному взаимодействию» с Лондоном.
Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском городе Солсбери. В произошедшем Лондон обвинил Москву, после чего последовал скандал с высылкой дипломатов.
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