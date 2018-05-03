Российский МИД заявил о похищении Скрипалей

В дипведомстве предложили рассматривать ситуацию именно так.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что отказ нашим дипломатам в доступе к Сергею и Юлии Скрипалям можно расценивать как похищение. По словам Лаврова, это абсолютно неприемлемая ситуация.

- Отказ властей Великобритании в консульском доступе даёт основания рассматривать происходящее как их похищение или преднамеренную изоляцию, - отметил министр иностранных дел России.

При этом Лавров подчеркнул, что российская сторона готова к «предметному взаимодействию» с Лондоном.

Напомним, бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в начале марта в британском городе Солсбери. В произошедшем Лондон обвинил Москву, после чего последовал скандал с высылкой дипломатов.