В Минкомсвязи пригрозили блокировкой Viber

Причина будет та же, что и с Telegram.

В России вслед за Telegram может быть заблокирован ещё один популярный мессенджер – Viber. Такие меры власти могут принять в отношении приложения в том случае, если его представители не предоставят доступ к ключам шифрования. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.

По словам чиновника, вопросом должна заниматься ФСБ, так как это полномочия спецслужб.

- Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они также могут обратиться в суд и получить аналогичное решение, - подчеркнул министр связи.

Интересуются ли российские спецслужбы доступом к ключам шифрования Viber, неизвестно.

Telegram, напомним, начали блокировать в РФ с середины апреля 2018 года. Причиной стало то, что Павел Дуров отказался предоставить властям страны доступ к ключам шифрования.