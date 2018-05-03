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Константин Большаков
3 Мая, 2018 10:19
В Минкомсвязи пригрозили блокировкой Viber
Viber.
Источник: Euroroaming.ru
Москва, 03 Мая - DIXINEWS.
Причина будет та же, что и с Telegram.
В России вслед за Telegram может быть заблокирован ещё один популярный мессенджер – Viber. Такие меры власти могут принять в отношении приложения в том случае, если его представители не предоставят доступ к ключам шифрования. Об этом заявил глава Минкомсвязи Николай Никифоров.
По словам чиновника, вопросом должна заниматься ФСБ, так как это полномочия спецслужб.
- Если у них будут проблемы с предоставлением ключей шифрования, они также могут обратиться в суд и получить аналогичное решение, - подчеркнул министр связи.
Интересуются ли российские спецслужбы доступом к ключам шифрования Viber, неизвестно.
Telegram, напомним, начали блокировать в РФ с середины апреля 2018 года. Причиной стало то, что Павел Дуров отказался предоставить властям страны доступ к ключам шифрования.
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