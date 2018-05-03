Лавров обвинил США в перевороте в Украине

Действия Америки, уверен дипломат, были направлены только против нашей страны.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью зарубежного изданию заявил, что политический переворот и последующий кризис в Украине были спровоцированы западными странами. Во главе них стояли, сказал дипломат, США.

По словам Лаврова, Америка замахнулась на исключительность и считает весь мир сферой своего влияния, деля народы на «чужие и свои». А главная цель в Украине у американского руководства – противостояние России.

- В этом сюжете нет ничего проукраинского, всё антироссийское, - заметил глава МИД России.

Сергей Лавров уверен, что все действия Вашингтона по созданию европейско-атлантического пространства были прикрытием «для продолжения архаичной практики захвата геополитического пространства».

Напомним, кризис в Украине начался в конце 2013 года. События переросли в государственный переворот, так называемый «Евромайдан», после чего Крым присоединился к РФ, а на юго-востоке страны начался военный конфликт.