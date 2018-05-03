Мэр Ижевска уволен

Об этом заявил глава региона.

Губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил об увольнении мэра Ижевска Юрия Тюрин. По словам главы региона, Тюрин сделал это добровольно.

- Глава Ижевска написал заявление об отставке по собственному желанию, - подтвердил Бречалов.

Руководитель Удмуртии рассказал, что ему довелось на протяжении года поработать с Тюриным, и он благодарен экс-градоначальнику за этот опыт. Бречалов также пожелал бывшему главе Ижевска реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо региона.

Где будет новое место работы Тюрина, пока неизвестно.