Власть

Константин Большаков
3 Мая, 2018 09:18

Мэр Ижевска уволен

Юрий Тюрин.
Источник: Youtube.com
#мэр

#удмуртия

#Тюрин
Ижевск, 03 Мая - DIXINEWS.

Об этом заявил глава региона.

Губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил об увольнении мэра Ижевска Юрия Тюрин. По словам главы региона, Тюрин сделал это добровольно.

- Глава Ижевска написал заявление об отставке по собственному желанию, - подтвердил Бречалов.

Руководитель Удмуртии рассказал, что ему довелось на протяжении года поработать с Тюриным, и он благодарен экс-градоначальнику за этот опыт. Бречалов также пожелал бывшему главе Ижевска реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо региона.

Где будет новое место работы Тюрина, пока неизвестно.

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