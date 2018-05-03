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Константин Большаков
3 Мая, 2018 09:18
Мэр Ижевска уволен
Юрий Тюрин.
Источник: Youtube.com
Ижевск, 03 Мая - DIXINEWS.
Об этом заявил глава региона.
Губернатор Удмуртской республики Александр Бречалов сообщил об увольнении мэра Ижевска Юрия Тюрин. По словам главы региона, Тюрин сделал это добровольно.
- Глава Ижевска написал заявление об отставке по собственному желанию, - подтвердил Бречалов.
Руководитель Удмуртии рассказал, что ему довелось на протяжении года поработать с Тюриным, и он благодарен экс-градоначальнику за этот опыт. Бречалов также пожелал бывшему главе Ижевска реализовать свой огромный профессиональный опыт в новых проектах на благо региона.
Где будет новое место работы Тюрина, пока неизвестно.
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