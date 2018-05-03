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Константин Большаков
3 Мая, 2018 09:01
Путин пройдётся пешком на инаугурацию
Владимир Путин.
Источник: M.gazeta.ru
Москва, 03 Мая - DIXINEWS.
Озвучены некоторые подробности торжественного мероприятия.
Владимир Путин может отказаться от использования традиционного проезда кортежа по Москве перед инаугурацией в президенты РФ. Об этом сообщил один из источников, знакомый с графиком мероприятия, которое состоится уже 7 мая, в понедельник.
Согласование окончательного сценария должно состояться в ближайшее время. При этом отмечается, что на прошлые инаугурации Путин приезжал исключительно кортежем, сопровождавшимся почётный эскортом Федеральной службы охраны.
Стоит напомнить, что ФСО уже переданы несколько новых лимузинов проекта «Кортеж». На них, в том числе, будет передвигаться и глава государства.
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