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Станислав Сикорский
2 Мая, 2018 10:01
Стали известны сроки создания института метрологии в России
Метрологические вычисления.
Источник: DixiNews
Москва, 02 Мая - DIXINEWS.
В Российской Федерации уже в предстоящие годы будет учреждён национальный институт метрологии.
Об этом стало известно из заявления главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексея Абрамова. По словам руководителя Росстандарта, учреждение сформируют в период 2019-2020 годов.
"На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов", - подчеркнул он.
Как отметил Абрамов, для создания института произведут слияние 7 аналогичных учреждений. Так, соединение четырёх из них осуществится уже в нынешнем году.
Первоочерёдно наращивание мощи произойдёт за счёт Сибирского научно-исследовательского института метрологии, Всероссийского НИИ расходометрии, а также Уральского НИИ метрологии.
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