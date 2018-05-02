Стали известны сроки создания института метрологии в России

В Российской Федерации уже в предстоящие годы будет учреждён национальный институт метрологии.

Об этом стало известно из заявления главы Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Алексея Абрамова. По словам руководителя Росстандарта, учреждение сформируют в период 2019-2020 годов.

"На оптимизацию нашей работы над задачами национальной метрологии направлено решение о создании Национального института метрологии. Он объединит научную и технологическую базу подведомственных Росстандарту государственных научных метрологических институтов", - подчеркнул он.

Как отметил Абрамов, для создания института произведут слияние 7 аналогичных учреждений. Так, соединение четырёх из них осуществится уже в нынешнем году.

Первоочерёдно наращивание мощи произойдёт за счёт Сибирского научно-исследовательского института метрологии, Всероссийского НИИ расходометрии, а также Уральского НИИ метрологии.