Армия и оружие

Константин Большаков
2 Мая, 2018 09:35

Названа причина сокращения военных расходов в России

Военный парад в Москве.
Источник: Uk2.businessinsider.com
#оборонка

#армия

#расходы
Москва, 02 Мая - DIXINEWS.

Впервые за двадцать лет страна снизила траты на эту сферу.

В 2017 году военные расходы в России по сравнению с 2016 годом снизились на 20%, составив чуть более 66 млрд долларов. Такая информация опубликована в отчёте Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

При этом по заявлению властей модернизация армии России по-прежнему носит приоритетный характер для страны, однако пришлось сократить траты на оборонку в связи с экономическими проблемами, наставшими в 2014 году после санкций, введённых из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе.

В свою очередь западные страны увеличили расходы на военную сферу. Связано это с договором между членами НАТО, которые решили увеличить выплаты из казны на оборонку. В общей сложности страны Альянса в прошлом году потратили на армию 900 млрд долларов.

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