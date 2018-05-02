Названа причина сокращения военных расходов в России

Впервые за двадцать лет страна снизила траты на эту сферу.

В 2017 году военные расходы в России по сравнению с 2016 годом снизились на 20%, составив чуть более 66 млрд долларов. Такая информация опубликована в отчёте Стокгольмского международного института исследований проблем мира.

При этом по заявлению властей модернизация армии России по-прежнему носит приоритетный характер для страны, однако пришлось сократить траты на оборонку в связи с экономическими проблемами, наставшими в 2014 году после санкций, введённых из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе.

В свою очередь западные страны увеличили расходы на военную сферу. Связано это с договором между членами НАТО, которые решили увеличить выплаты из казны на оборонку. В общей сложности страны Альянса в прошлом году потратили на армию 900 млрд долларов.