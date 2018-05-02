|
Константин Большаков
2 Мая, 2018 09:35
Названа причина сокращения военных расходов в России
Военный парад в Москве.
Источник: Uk2.businessinsider.com
Москва, 02 Мая - DIXINEWS.
Впервые за двадцать лет страна снизила траты на эту сферу.
В 2017 году военные расходы в России по сравнению с 2016 годом снизились на 20%, составив чуть более 66 млрд долларов. Такая информация опубликована в отчёте Стокгольмского международного института исследований проблем мира.
При этом по заявлению властей модернизация армии России по-прежнему носит приоритетный характер для страны, однако пришлось сократить траты на оборонку в связи с экономическими проблемами, наставшими в 2014 году после санкций, введённых из-за присоединения Крыма и конфликта на Донбассе.
В свою очередь западные страны увеличили расходы на военную сферу. Связано это с договором между членами НАТО, которые решили увеличить выплаты из казны на оборонку. В общей сложности страны Альянса в прошлом году потратили на армию 900 млрд долларов.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия