Меркель рассказала Трампу, как работать с Путиным

Американскому лидеру понадобился совет от более опытного политика.

В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп поинтересовался у неё, как работать с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение данной темы состоялось в Вашингтоне, куда Меркель прибыла с официальным визитом.

При этом, как передают американские телеканалы, какой дала ответ Меркель – неизвестно. Сказано лишь, что беседа один на один между ней и Трампом прошла спокойно, но на встрече с немецкой делегацией американский президент был взвинчен, обсуждая вопросы торговли и оборонных расходов.

Уточняется также, что Трамп упрекнул Меркель за чрезмерный протекционизм в торговой политике, и напомнил об огромном числе германских автомобилей на рынке США. Если же лидер Германии захочет ограничить импорт американских машин, ей придётся поступить так и другими странами, добавил глава Белого дома.