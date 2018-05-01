|
Константин Большаков
1 Мая, 2018 09:13
Меркель рассказала Трампу, как работать с Путиным
Дональд Трамп и Ангела Меркель.
Источник: Ren.tv
Вашингтон, 01 Мая - DIXINEWS.
Американскому лидеру понадобился совет от более опытного политика.
В ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США Дональд Трамп поинтересовался у неё, как работать с российским лидером Владимиром Путиным. Обсуждение данной темы состоялось в Вашингтоне, куда Меркель прибыла с официальным визитом.
При этом, как передают американские телеканалы, какой дала ответ Меркель – неизвестно. Сказано лишь, что беседа один на один между ней и Трампом прошла спокойно, но на встрече с немецкой делегацией американский президент был взвинчен, обсуждая вопросы торговли и оборонных расходов.
Уточняется также, что Трамп упрекнул Меркель за чрезмерный протекционизм в торговой политике, и напомнил об огромном числе германских автомобилей на рынке США. Если же лидер Германии захочет ограничить импорт американских машин, ей придётся поступить так и другими странами, добавил глава Белого дома.
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия