Спорт

Виктория Грей
30 Апреля, 2018 20:43

Турнир «Лига будущего» стартовал в Санкт-Петербурге

Открытие турнира «Лига будущего».
Источник: visit-petersburg.ru
#хоккей

#Санкт-Петербург

#Лигабудущего
Санкт-Петербург, 30 Апреля - DIXINEWS.

30 апреля по 3 мая 2018 года в северной столице будут проходить соревнования по хоккею среди юниоров на Кубок Владислава Третьяка.

На турнир прибыло 24 команды, из которых 19 российские, а 5-зарубежные из Чехии, Казахстана, Белоруссии, Словакии и Латвии.

Открытие турнира в спортивном комплексе «Юбилейный» началось с красочного мультимедийного шоу, на котором было показано как юные хоккеисты, благодаря своей спортивной подготовке смогли попасть в сборную России.

Игры пройдут в трёх возрастных группах. Команду-победителя наградят 3 мая.

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