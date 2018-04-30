Турнир «Лига будущего» стартовал в Санкт-Петербурге

30 апреля по 3 мая 2018 года в северной столице будут проходить соревнования по хоккею среди юниоров на Кубок Владислава Третьяка.

На турнир прибыло 24 команды, из которых 19 российские, а 5-зарубежные из Чехии, Казахстана, Белоруссии, Словакии и Латвии.

Открытие турнира в спортивном комплексе «Юбилейный» началось с красочного мультимедийного шоу, на котором было показано как юные хоккеисты, благодаря своей спортивной подготовке смогли попасть в сборную России.

Игры пройдут в трёх возрастных группах. Команду-победителя наградят 3 мая.