Культура

Станислав Сикорский
28 Апреля, 2018 17:09

Годом театра утверждён 2019-й в России

Театральный занавес.
Источник: DixiNews
#театр

#искусство

#Путин
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.

Предстоящий 2019 год в Российской Федерации станет Годом театра.

С соответствующим заявлением выступил государственный лидер Владимир Путин. В субботу, 28 апреля, состоялась встреча президента и руководителя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

В ходе обсуждения различных вопросов, касающихся театральной тематики, председатель культурной организации выступил с просьбой об учреждении 2019-го в качестве Года театра.

"Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра", - резюмировал Путин.

Стоит отметить, что нынешний 2018 год объявили в Российской Федерации Годом добровольца и волонтёра.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
В Москве скончался народный артист СССР Олег Табаков
Убийц сотрудницы Мариинского театра задержали
Директор новосибирского оперного театра Кехман увольняется
Читайте в рубрике:
Режиссёр Андрей Звягинцев займёт место в жюри Каннского фестиваля
«Союзмультфильм» ответил на критику Успенского о новой серии «Простоквашино»
Скончался худрук Театра.doc Михаил Угаров

Грузинский наемник назвал ответственного за трагедию в доме профсоюзов в Одессе
На Красной площади прошла первая ночная репетиция Парада Победы
Стало известно что подарил глава КНДР лидеру Южной Кореи на первой в истории встрече
Зампостпреда Сирии при ОЗХО: «Химатака» может быть связана с загадочным отравлением Скрипалей
ВИДЕО
Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве завершат отопительный сезон
Москва, 28 Апреля, 17:34.
Медведев анонсировал повышение пенсионного возраста
Казань, 28 Апреля, 17:13.
Власти отчитались о новом жилье в Татарстане
Москва, 28 Апреля, 17:09.
Годом театра утверждён 2019-й в России
Москва, 28 Апреля, 16:40.
Миллионы адресов Amazon разблокированы Роскомнадзором
Пермь, 28 Апреля, 16:25.
В Перми представили проект благоустройства эспланады
Волгоград, 28 Апреля, 13:45.
В Волгограде на финал «Олимп» Кубка России выдают в одни руки 4 билета
Нижний Новгород, 28 Апреля, 13:43.
Никитин посмотрит второй тестовый матч на «Стадионе Нижний Новгород»
Москва, 28 Апреля, 13:11.
Медведев задумался об индивидуальных санкциях против американцев
Санкт-Петербург, 28 Апреля, 13:05.
Санкт-петербургский «Динамо» впервые стал обладателем Кубка Петрова
Москва, 28 Апреля, 12:43.
В мэрии предупредили о шквалистом ветре в Москве
Екатеринбург, 28 Апреля, 12:30.
В Екатеринбурге межличностный конфликт закончился смертью двух бизнесменов
Реклама
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия