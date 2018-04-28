Годом театра утверждён 2019-й в России

Предстоящий 2019 год в Российской Федерации станет Годом театра.

С соответствующим заявлением выступил государственный лидер Владимир Путин. В субботу, 28 апреля, состоялась встреча президента и руководителя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.

В ходе обсуждения различных вопросов, касающихся театральной тематики, председатель культурной организации выступил с просьбой об учреждении 2019-го в качестве Года театра.

"Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра", - резюмировал Путин.

Стоит отметить, что нынешний 2018 год объявили в Российской Федерации Годом добровольца и волонтёра.