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Станислав Сикорский
28 Апреля, 2018 17:09
Годом театра утверждён 2019-й в России
Театральный занавес.
Источник: DixiNews
Москва, 28 Апреля - DIXINEWS.
Предстоящий 2019 год в Российской Федерации станет Годом театра.
С соответствующим заявлением выступил государственный лидер Владимир Путин. В субботу, 28 апреля, состоялась встреча президента и руководителя Союза театральных деятелей РФ Александра Калягина.
В ходе обсуждения различных вопросов, касающихся театральной тематики, председатель культурной организации выступил с просьбой об учреждении 2019-го в качестве Года театра.
"Знаю, что вы эту идею вынашиваете давно. Мы с вами говорили на этот счет. Давайте так и сделаем: 2019 год объявим в России Годом театра", - резюмировал Путин.
Стоит отметить, что нынешний 2018 год объявили в Российской Федерации Годом добровольца и волонтёра.
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